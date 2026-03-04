بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل رحلة “سكيكدة- مرسيليا”
بقلم أمينة داودي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إجراء تعديل على متن رحلة “مرسيليا سكيكدة مرسيليا”. نظرا لسوء الأحوال الجوية المرتقبة.
وحسب بيان للمؤسسة، فقد تقرر تأجيل رحلة “مرسيليا - سكيكدة” المبرمجة سلفا يوم 05 مارس 2026 إلى يوم 06 مارس 2026 على الساعة 16:00 مساءا. وتأجيل رحلة “سكيكدة – مرسيليا” المبرمجة سلفا يوم 06 مارس 2026 إلى يوم 07 مارس 2026 على الساعة 13:00 ظهرا.
ودعت المؤسسة المسافرين المعنيين بالرحلات السالفة الذكر أخذ جميع إحتياطاتهم والتوجه لموانئ الركوب في الآجال المحددة بغرض إستكمال إجراءات السفر.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/tAe6o