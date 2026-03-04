بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل رحلة “سكيكدة- مرسيليا”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إجراء تعديل على متن رحلة “مرسيليا سكيكدة مرسيليا”. نظرا لسوء الأحوال الجوية المرتقبة.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تقرر تأجيل رحلة “مرسيليا - سكيكدة” المبرمجة سلفا يوم 05 مارس 2026 إلى يوم 06 مارس 2026 على الساعة 16:00 مساءا. وتأجيل رحلة “سكيكدة – مرسيليا” المبرمجة سلفا يوم 06 مارس 2026 إلى يوم 07 مارس 2026 على الساعة 13:00 ظهرا.

ودعت المؤسسة المسافرين المعنيين بالرحلات السالفة الذكر أخذ جميع إحتياطاتهم والتوجه لموانئ الركوب في الآجال المحددة بغرض إستكمال إجراءات السفر.

