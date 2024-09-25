بسبب الأخبار الكاذبة.. الجزائر تودع شكوى في باريس ضد النائب الأوروبية سارة نافو

أودعت الجزائر شكوى أمام القضاء بباريس ضد النائب الأوروبية سارة نافو من حزب “روكونكات”.

وأودعت الدولة الجزائرية شكوى أمام القضاء ضد النائبة الأوروبية سارة نافو بسبب نشرها لأخبار كاذبة. وهي رفيقة المُدان عدة مرات بتهمة الكراهية العنصرية إريك زيمور. المعروف بمواقفه المعادية للهجرة وللجزائر على وجه الخصوص.

ونشرت سابقا سارة نافو، التي نجحت في الإنتخابات الأوروبية عن حزب اليمين المتطرف تغريدة على منصة “إكس”، أن فرنسا تمنح الجزائر 800 مليون يورو سنويا كمساعدات تنموية. مضيفة أن الجزائر تحصل على الأموال ومع ذلك ترفض إستعادة المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا. ووصفت المهاجرين أنهم “قنابل تمشي”.

وقالت قناة “TV 1 info” الفرنسية إن الرقم الذي نشرته السياسية الفرنسية صحيح لكنه استعمل بشكل مضلل.

وبحسب القناة، تظهر بيانات المنظمة أن فرنسا قدمت للجزائر من 2017 إلى 2022 مبلغ 842 مليون يورو من المساعدات الإنمائية الرسمية. وهو مبلغ تراكمي خلال خمس سنوات ولا يقدم سنويا كما ادعت النائبة الفرنسية.

وفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024، إستثمرت فرنسا 15.34 مليار دولار في المساعدة الإنمائية الرسمية في جميع البلدان. أما الجزائر، فقد إستفادت من 129.6 مليون يورو من هذا المبلغ، أي أقل بكثير من الـ 800 مليون. التي ذكرتها النائبة عن حزب “استرداد” الذي أسسه رفيقها المعادي للهجرة، إيرك زمور.

وتنفي وزارة الاقتصاد الفرنسية أيضا المبلغ الذي ذكرته سارة كنافو، وتؤكد أن تمويل فرنسا للجزائر بلغ 112 مليون يورو في عام 2021. و 132 مليون يورو في عام 2022. إذ أن الأرقام العامة متاحة على بوابة فرنسا للمساعدة الإنمائية الرسمية.