بسبب الأزمة الاقتصادية.. لبناني يترك رسالة انتحار تهز المجتمع

أقدم شاب لبناني على الانتحار وسط أزمة اقتصادية خانقة في البلاد مستمرة منذ حوالي 4 سنوات. وترك وراءه رسالة صوتية هزت أوساط المجتمع الذي يعاني من هذه الأزمة الخانقة.

كما في الرسالة “تعبت وقرفت.. دعاء (زوجته) وجواد وجوري (أطفاله) أمانة برقبتك، أهم شي جوري، لم أعد قادرا على التحمل”. بهذه الكلمات، قام الشاب موسى الشامي بائتمان أطفاله الثلاثة على أقرب أصدقائه، مؤكدا أنه يئس من حياته إلى “حد القرف”.

ويرجو الشاب صديقه بصوت باك حزين أن يعتني بأطفاله. قائلا: “لم أجد شخصا غيرك أراسله، أنت أكثر من أعرفهم صاحب القلب القوي ويدرك كيفية التصرف”. “أنا موجود الآن أمام المبنى وسوف أقدم على الانتحار”. “اهدأ وانتبه على نفسك وعلى دعاء وجواد وجوري، هؤلاء أمانة في رقبتك”.

وتابع بصوت باك: “سامحني، أنا لم أؤذك يوما والله يشهد، وقل لدعاء موسى يحبك كثيرا”. و”لكن لم يعد قادرا على التحمل، تعبت، سامحني”. و”اجعل الكل يسامحوني، ولا تدع أحدا يتحدث عني بالسوء”.

ومن بعد هذه الرسالة أقدم الشامي على الانتحار، وقد وجد أمام منزله في بلدة دير الزهراني الجنوبية”. جثة مصابة بطلق ناري وإلى جانبها سلاح حربي.

وأكدت معلومات تناقلتها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشاب انتحر، بسبب الأزمة الاقتصادية. بدورها، أشارت “جمعية المودعين في لبنان” إلى أن الراحل ترك الأمانة لصديقه على أن يعتني بأطفاله. مؤكدة أن سبب الانتحار هو الوضع المعيشي في لبنان، حيث لم يعد باستطاعته تأمين قوت أولاده.