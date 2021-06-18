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بسبب الأزمة المالية.. وفاق سطيف سيُطلق حملة للأنصار للتبرع بالمال

الرياضة
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بسبب الأزمة المالية.. وفاق سطيف سيُطلق حملة للأنصار للتبرع بالمال صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قامت إدارة فريق وفاق سطيف أمسية اليوم الجمعة باعلان إطلاق حملة للأنصار ومحبي اللونين الأسود والأبيض قريبا للتبرع بالأموال للنادي الذي يعيش أزمة مالية خانقة هذا الموسم رغم احتلاله الصدارة في الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

الحملة التي يُحضر إليها مجلس إدارة وفاق سطيف جاءت بعنوان “ساهم في دعم ناديك” وسيتم إطلاقها بصفة رسمية في الأيام القليلة القادمة تحت إشراف مُحضر قضائي، والتي ستتم عبر فتح حساب بريدي جاري لتلقي دعم الأنصار والمُحبين والغيورين للخروج من الأزمة المالية.

وأضاف بيان الإدارة السطايفية أن مجلس الإدارة ينتظر موافقة السلطات المحلية لولاية سطيف لتحديد تاريخ إطلاق الحملة ومُدتها وكذا أوجه صرف الأموال.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1010988

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