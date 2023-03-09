بسبب الأزمة مع الجزائر.. الشركات الإسبانية تلجأ إلى المساعدات لدفع أجور عمالها

أدت أزمة إسبانيا مع الجزائر، إلى انهيار اقتصاد السوق الإسباني بشكل كبير. خاصة فيما يخص قطاع السيراميك، التزجيج، الصقيل والآلات.

وحسب الإعلام الإسباني، فقد طالبت الشركات التي تعمل في هذا المجال من حكومة إسبانيا، بقيادة بيدرو سانشيز. بإجراءات للتعويض عن الخسائر التي سببها تغير الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية، حتى تستطيع استئناف نشاطاتها ودفع أجور عمالها.

نتيجة لذلك، ومع الأخذ في الاعتبار أن منطقة فالنسيا كانت واحدة من أكثر الاقتصادات تضررًا من الانقطاع التجاري. أعلنت Generalitat Valenciana عن مساعدات حتى تتمكن شركات المجتمع من تعويض جزء من التكاليف غير المتوقعة. التي حدثت أثناء تلك الأشهر من عدم الاستقرار.

مصاريف غير عادية

على وجه التحديد، ستمول Generalitat “النفقات غير المتوقعة مثل إعادة الحاويات، أجور العمال وغيرها من النفقات.

ويبلغ خط الإعانات 13 مليون يورو وقد تقدم الشركات فواتير بحد أقصى 100 ألف يورو.

وستدعم Generalitat Valenciana ما يصل إلى 50 ٪ من المبلغ الإجمالي، قد تطلبها الشركات بين 27 مارس و 9 جوان.

ويوضح المدير العام للتدويل في هذا الصدد: “عندما حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. توقعنا احتياجات الشركات لتغطية النفقات الناجمة عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والآن نفعل الشيء نفسه مع الأزمة في الجزائر”.

وحسب ما نشرته صحيفة El de España، تتفاوض السلطة التنفيذية مع بروكسل على خطة مساعدة أخرى. لتخفيف انهيار الحصار التجاري بعد انخفاض الصادرات إلى 84٪.