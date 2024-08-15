بسبب الأمطار.. سيارات عالقة وإنقاذ عائلات بأكملها

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة والأمطار الغزيرة التي عرفتها الولايات الداخلية للوطن في ارتفاع منسوب المياه وغلق العديد من الطرقات والمحاور.

وحسب الحصيلة اليومية لمصالح الحماية المدنية، إثر التقلبات الجوية، فقد تم بولاية تبسة بلدية الونزة إخراج سيارتين عالقتين في الوحل بحي 08 ماي وحي البياضة دون تسجيل أي خسائر بشرية. كما تم امتصاص مياه الأمطار من داخل 03 منازل بكل من حي البياضة ،حي المركزي وحي باديس.

وفي ولاية المسيلة وبلدية عين الملح، تم إخراج شاحنة عالقة بالوحل بمنطقة وارير دون تسجيل أي خسائر بشرية. أما بولاية أم البواقي وفي بلدية عين الكرشة، تم إخراج سيارتين محصورتين بمياه الأمطار بالطريق الوطني رقم 100. وإنقاذ عائلة مكونة من ثلاث أفراد كانت على متن شاحنة عالقة بالوحل. أما في بلدية سوق النعمان، فقد تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بحي سيغي عيسى.

من جهتها مصالح الدرك الوطني أعلنت اليوم الخميس عن عودة حركة المرور الى طبيعتها بالطريق الوطني المزدوج رقم 100 في شطره الرابط بين بلديتي عين كرشة و عين مليلة بالمكان المسمى كسار الطواجن بلدية الحرملية الذي كان مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

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