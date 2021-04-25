بسبب الأوضاع الأمنية والصحية.. السيسي يعلن حالة الطوارئ في مصر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وتبدأ حالة الطوارئ بموجب قرار إعتبارا من الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد الموافق لـ 25 أفريل 2021.

وجاء القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم الأحد، أن حالة الطوارئ تأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر.

كما يكلّف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية سجلت، السبت، 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أن مصر سجلت حتى السبت، 221570، إصابة بكورونا، و12998 حالة وفاة.