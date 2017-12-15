بسبب الإصابة..غولام ضيع فُرصة التوقيع مع هذا العملاق

كشف الإعلامي البريطاني “جايمس روبسون”، بأن الدولي الجزائري، فوزي غولام كان على بعد خطوات من التوقيع للعملاق الإنجليزي “مانشستر سيتي”.

وأوضح صُحفي “مانشستر إيفنينغ نيوز”، والمُقرّب من “السيتيزنس”، بأن الصفقة كانت لتتم لولا الإصابة الخطيرة التي تعرّض لها الظهير الأيسر.

وأشار بأن المدرب “بيب غوارديولا” كان مُتحمسا للإستفادة من خدمات مُدافع “الخضر” ومُصرا على خطفه بداية من الميركاتو الشتوي الداخل.

لتسقط بعدها أطماع التقني الكتالوني في الماء بسرعة في الماء، خاصة بعد تجديد اللاعب لعقده مع “نابولي” الى غاية 2022.