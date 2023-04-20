قناة النهار بسبب الإقبال الكبير.. صالونات الحلاقة تضطر للعمل ليلا ونهارا بقلم قناة النهار نشر في 20 أفريل 2023 - 15:46 شارك غرِّد أرسل 22 0 بسبب الإقبال الكبير.. صالونات الحلاقة تضطر للعمل ليلا ونهارا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/071V7 اقرأ أيضا سيليا ولد محند: أنا أعشق أغاني التراث ولدي مشروع للأغاني القبائلية التقليدية قناة النهار 07 أفريل أمل وهبي: التنوع الموسيقي موجود عند الجزائريين طبيعيا قناة النهار 02 أفريل "رجال صدقوا :الشّهيد الذي غسّلته الملائكة بين السماء و الأرض "حنظلة بن أبي عامر قناة النهار 20 أفريل بيونة ترد على الناقد محمد علال.. قناة النهار 31 مارس رمضان vlog / شاربات بوفاريك قناة النهار 10 أفريل رحيم: "كيما إكتشفت شخصيات "دارنا شو" نقدر نكتشف آخرون جدد" قناة النهار 07 أفريل ضحكة ولعبة /🤔 ماهو البلد الذي إخترع الهاتف النقّال🤔 ؟ قناة النهار 30 مارس ريحة البلاد /اليوم فطرنا في دار ياسمين جات طالبة جامعية لفرنسا ورجعت أم🥰"مكاش ريحة رمضان في الغربة" قناة النهار 14 أفريل العدد 22 من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 16 أفريل واش داني /تشارك في مسابقة أنت يمدولك أسئلة تعجيزية ومنافسك يمدّولو أسئلة ساهلة 🤣🤣واش دير؟ قناة النهار 15 أفريل