بسبب الإقصاء أمام الجزائر.. الجامعة المغربية توقّف المنتخب المحلّي من المشاركات الرسمية

ذكر موقع “سبورت 7” اليوم الأحد، عن مفاجأة من العيار من الثقيل يخص المنتخب الوطني المغربي المحلّي الذي إنهزم أمس أمام الجزائر.

وقال الموقع المغربي عن مصادره الخاصة، أن المكتب التنفيذي للجامعة المغربية لكرة القدم سيعقد إجتماع بغرض إلغاء المنتخب المغربي المحلي بعد عودة الوفد من قطر.

وكشف الموقع عن سبب الإلغاء. حيث قال أن المنتخب المحلي المغربي تسبب في إهدار التكاليف المالية، و أثّرت مشاركته سلبيا على برنامج البطولة وأندية الدوري.

كما أكّد المصدر القرار المفاجئ. حينما قال أن اللإقصاء المخيّب للأمال أمام المنتخب الجزائري أمس من ربع نهائي كأس العرب، والأداء الباهت لزملاء القائد بانون يعتبر القطرة التي أفاضت الكأس.

وأشار إلى أن، التقني البوسني أصبح يستدعي بشكل قليل اللاّعبين المحلّيين إلى المنتخب الأول نظرا لعدم إقتناعه بمردودهم. كما ختم أن الجامعة المغربية ستقتصر في عملها على التركيز على المنتخب الأول والأولمبي والشبان فقط.