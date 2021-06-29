بسبب الإقصاء ضد سويسرا.. شجار حاد بين والدة رابيو وعائلتي مبابي وبوغبا في المدرجات

عرفت نهاية مواجهة المُنتخب الفرنسي سهرة أمس الإثنين ضد نظيره السويسري مُشادات كلامية عنيفة بين عائلات نجوم “الديوك” بسبب الإقصاء من الدور ثمن النهائي لمُنافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

قناة “أر م سي” الفرنسية كشفت حيثيات الشجار، حيث هاجمت والدة أدريان رابيو عائلة بول بوغبا الذي ضيع كرة حاسمة ساهمت في تعديل سويسرا للنتيجة في الدقيقة ال90، وقالت “كيف يُمكن أن يخسر بوغبا الكرة”.

والدة متوسط ميدان فريق جوفنتوس الإيطالي لم تكتفي بذلك فقط حسب ذات المصدر، بحيث هاجمت والد كيليان مبابي الذي ضيع ركلة الجزاء الآخيرة مُطالبة إياه بتأطير إبنه وابعاده عن الغرور والغطرسة، حيث امتد الشجار بين فيرونيك رابيو وعائلات اللاعبين لأكثر من 20 دقيقة.