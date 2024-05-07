بسبب البرق والرعود .. طائرة تعود أدراجها من مطار باتنة إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة

عادت مساء اليوم طائرة أدراجها من أجواء مطار باتنة إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحسب مصادر النهاراونلاين الطائرة على متنها 80 راكبا وأقلعت من مطار هواري بومدين على الرابعة مساء في الرحلة الجوية تحمل رقم 60.38. وعند وصولها الى سماء مطار باتنة لم تتلقى اذن الهبوط بسبب البرق والرعود.

واضافت ذات المصادر أن طاقم الطائرة لم يتلق أيضا إذنا بالهبوط على مستوى مطاري سطيف وقسنطينة لنفس الأسباب.

وتتواجد الآن على مستوى ارضية مطار هواري بومدين والركاب ينتظرون قرار مسؤولية الخطوط الجوية الجزائرية

وقد عاش ركاب الرحلة حالة من الخوف بعد دخول الطائرة مجال السحب في سماء مطار باتنة.