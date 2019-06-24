بسبب البكالوريا.. تكاد ابنتي تدخل دائرة الجنون

تحية طيبة وبعد:

من لديه حيلة أو فكرة فليسعفني قبل فوات الأوان، فأنا أم أكابد الكثير من القلق والحيرة بشأن ابنتي الوحيدة بعدما اجتازت امتحان الباكالوريا بسلام.

ولكنها منذ آخر يوم لم تعرف طعم الراحة ولا النوم، لأنها تخشى ألا يحالفها الحظ.

لا أنكر أنها تعبت كثيرا واجتهدت وحضرت كما يجب، لكنها ليست واثقة من نفسها ودائما تقدر النتائج السلبية.

مما يجعلها تدخل في حالة من اليأس حتى تسقط مغشيا عليها.

لقد كلمتها كثيرا وعرضتها على مختص نفساني، أردت أن أبين لها أن النتيجة والتوفيق من عند الله ولا نملك أن نغير الأقدار.

وعلينا الاجتهاد والباقي على الله، لأنها تبدي استعدادا رهيبا بأنها إن لم تنجح فسوف تُلحق الأذى بنفسها.

حالة ابنتي باتت محيرة وتعرف تحولا خطيرا نحو الأسوأ، أخشى أن تنفذ تهديدها وتؤذي نفسها.

فكيف أتعامل معها وأهدأ من روع هذه المراهقة التي لا تميز بين الصواب والخطأ.

أم شيماء/ البليدة