بسبب “البنان”.. توقيف برلماني سابق ونجله عرض وثيقة قضائية على فايسبوك

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لولاية الشلف ببرلماني سابق بولاية شلف المدعو “م.م” ونجله المدعو “م. ن” لضلوعهما في جريمة إلكترونية، في اعقاب عرض وثيقة رسمية صادرة عن الجهات القضائية بمحكمة الشلف تخص حكما قضائيا في حق تجار المضاربة بفاكهة “الموز” الموقوفين بالسجن بعد صدور أحكام إدانة في حقهم.

وحسب مصادر مطلعة التي اوردت المعلومة للنهار فإن التحريات أطاحت أيضا بمسرب الوثيقة محل الجريمة المتهم البرلماني، ويتعلق الأمر بكاتب ضبط بمحكمة الشلف المدعو “ب.م”.

كما تم ظهيرة اليوم الثلاثاء تقديم المشتبه فيهم الثلاث أمام نيابة محكمة الدار البيضاء، للسماع إليهم في محاضر رسمية. إلى حين إحالتهم على قاضي التحقيق لذات المحكمة.

وحسب نفس المصادر فإن عملية الإطاحة بالمشتبه فيهم تمت يوم الأحد من الأسبوع الجاري، بعدما قام البرلماني السابق “م.م” بنشر وعرض للجمهور على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وثيقة رسمية صادرة عن محكمة الشلف، تتضمن حكم إدانة في حق تجار المضاربة بفاكهة الموز بعاصمة الولاية الذين تم ادانتهم بأحكام متفاوتة، حاول من خلالها المتهم كشف بعض الحقائق التي يجعلها الجمهور، والتي كان من قلب الفضيحة نجل ببرلماني سابق عن حزب الأرندي المدعو “ش”.

اما ابن هذا الأخير فجاءت عملية توقيفه بعدما قام بإعادة عرض المنشور على صفحته الخاصة وترك تغريدة عليه. ليتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على اوسع نطاق. ليتبين في إطار التحقيقات ان الوثيقة محل الجريمة تم الحصول عليها من محكمة الشلف عن طريق كاتب ضبط يعمل بها.