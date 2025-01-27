بسبب التجاوزات التحكيمية.. اتحاد الحراش يودع شكوى رسمية لدى “الفاف”

وجهت إدارة اتحاد الحراش، صبيحة اليوم الاثنين، مراسلة رسمية، إلى رئيس “الفاف” وليد صادي، عبرت من خلالها عن استيائها من التجاوزات التحكيمية التي أثرت على نزاهة المنافسة خلال الموسم الحالي.

وأوضحت إدارة “الصفرا” التي تنافس على الصعود إلى حضيرة الكبار. بأن هذه التجاوزات أصبحت تهدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق على مستوى التحضيرات والاستثمارات المالية. كما أنها تمس أخلاقيات الرياضة ومبادئ اللعب النظيف.

مؤكدة بأن الفيديوهات الأخيرة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وتصريحات مدرب اتحاد خميس الخشنة حول ترتيب المباريات. وقرارات تحكيمية مشبوهة، تعكس خطورة الوضع، وتثير الشكوك حول مصداقية بعض النتائج.

كما طالبت بفتح تحقيق معمق حول هذه التجاوزات. مع إعادة النظر في لجنة تعيين الحكام، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق جميع المتورطين من دون أن تقتصر العقوبات على الحكام فقط.

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