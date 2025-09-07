أهلي لم يساندوني قط ولم يهتموا لأمري.

بسبب التحرش خابت أمالي…

بعد التحية والسلام سديتي قراء هذا المنبر الكرام، صدقيني إن قلت لك أنني ومنذ سنوات حبيسة خوف وحزن يمزق قلبي ليلا نهار ولا يعلم به أحد، فكل أفراد عائلتي مهتم بما يخصه، وأنا أعيش حالة من الارتباك لا تفارقني، لأنني ضيعت حلم حياتي بسبب مشكل جسيم تعرضت له وأنا تلميذة بالثانوي.

سيدتي، لقد كنت تلميذة نجيبة وأحب الدراسة، وأحب أيضا رعاية الحيوانات، لهذا حلمت منذ صغري أن أكون بيطيرية، لكن شخص جاهل كان يتعقبني يوميا أثناء ذهابي للمدرسة، يوميا يحاول التقرب مني وأنا كنت أتحاشاه وأرفض التحدث إليه، إلى أن صار يهددني بأن يسبب لي المشاكل، دخلت في دوامة من الخوف، خاصة من والدي، فدون سابق إنذار توقفت عن الدراسة، ولأن والدي رحب بالفكرة تقبل كل أفراد العائلة الأمر ولم يسألوني عن السبب، ومن ذلك اليوم وأنا أعيش في عزلة وانفراد، ولا أحد يهتم للأمر، فهل أنا سعيدة أم تعيسة لا أحد يدري، فرويدا رويدا فقدت الشعور بالأمان، أكره نفسي وتراودني الكثير من الأفكار سلبية، وكل وقتي أقضيه بين البكاء، أو الانترنت، أو النوم، فهل من حل..؟ لأنني صدقوني لم أعد أتحمل.

أختكم س.لينا من الغرب الجزائري.

الــــــــــــــــرد:

تحية أجمل حبيبتي، طبيعي جدا ان تعيشي اللاسلم في حياتك، لأنك وبدلا من علاج المشكل اكتفيت فقط بالتفكير فيه وتأويل أحداث لم تكن ربما لتحدث أصلا.

في البداية أسأل الله أن يجعل لك من هذه الكربة فرج ومخرج إلى حياة كلها سكينة وهدوء بإذن الله.

لا شك أن ما تعرضت له من طرف هذا الشخص الجاهل حقا هو ما ترك فيك الأثر السلبي، ففضلتي التقوقع على نفسك والانعزال عن العالم الخارجي، فكل تلك الصراعات النفسية من الطبيعي أن تضعفك وتجعلك عرضة للأفكار السلبية، فانتبهي حبيبتي وعليك التفطن لحالتك، فالتفكير في الاستسلام ورفع الراية هو تفكير خاطئ، لهذا قوي إيمانك بالله، واحتسبي أمرك له، واعزمي بالقول والفعل على التغير للأفضل.

ثم توقفي عن لوم عائلتك، فكيف يمكنهم أن يساعدونك وأنت لا تخبري أحد بما حصل لك، لهذا أنصحك بأن تخبري من ترينه أهلا للثقة وأهلا لأن يكتم سرك، وأهلا لأن يساعدك للخروج من هذه الأزمة، فأنت لست قادرة على تحمل العبء بمفردك، وأنا لا أرى شخصا أنسب من الأم لمثل هذه الحالات.

أنت فتاة رائعة، ويبدو من خلال صبرك وتحملك قوية، لهذا لا تضعفي ولا تعالجي مشكل بمشكل آخر، اطلب من أهلك السماح لك للتسجيل في تعلم شيء جديد، تقربي من أخواتك، واختلطي بهم وشاركيهم نشاطاتك اليومية، ومن المؤكد أن الأمور ستعود إلى مجراها الطبيعي وتنعمين بالسكينة بحول الله.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور