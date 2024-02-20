بسبب التذاكر ..مشاجرة عنيفة بالقطار توقف سفرية وتؤخرها لمدة ساعة

تسبب شابين غي عرقلة سير قطار وتعطيل سفرية مبرمجة على مستوى منطقة الدار البيضاء شرقي العاصمة. بعد مشاجرة عنيفة تعرض لها القابض وهو بصدد تأدية مهامه.

وتم بموجب الشكوى التي تقدم بها الضحية قابض القطار أمام مصالح أمن العاصمة الى توقيف الشابين واحالتهما أمام الجهات القضائية.

وتم متابعة المتهمين أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء بعد تقديمهما للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. عن تهمة الضرب والجرح العمدي. في حين استدعت المحكمة سائق القطار السريع للادلاء بشهادته الى جانب الضحية القابض.

وحاول المتهمين إنكار واقعة اعتدائهما على الضحية مصرحين أن ما وقع مشادات لسانية. بسبب مطالبته بالنهوض من مقعدهما لكونهما ليس بحوزتهما تذكرة سفر.

وبالمقابل أكد الضحية بأن احد المتهمين مسك به بالقوة والآخر تهجم عليه ووجه اليه رأسية قوية. خلال التحدث اليهما ومطالبتهما بترك أماكنهما للمسافرين الواقفين لعدم حيازتهما على تذكرة سفر.

كما أكد سائق القطار بتهجم المتهمين على القابض وضربه رغم محاولته فض المشاجرة. مضيفا بأن الاعتداء تسبب في وقف الرحلة لمدة ساعة وتعطيل القطار للوصول في الوقت المحدد.

وأمام هذا طالب الضحية من المحكمة تعويض قدره 50 الف دج جبرا بالاضرار اللاحقة. كما تأسس الوكيل القضائي طرفا مدنيا في القضية.

وعلى ضوء ماورد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب100 الف دج مع الإيداع في حق كلا المتهمين.