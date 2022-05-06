بسبب التزوير..مطالب بإقصاء هذا المنتخب من مونديال قطر

تقدم الاتحاد التشيلي لكرة القدم. بشكوى رسمية للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“. بعد فشل منتخبه في التأهل لمونديال قطر 2022.

وأقصي المنتخب الشيلي ضد منتخب الإكوادور، الذي إتهمه الإتحاد الشيلي بإشراك اللاعب بايرون كاستيو في تصفيات المونديال وجنسيته مزورة.

بالإضافة للإعلان الكاذب لعمر اللاعب كاستيو واستخدام شهادة ميلاد مزورة.

وشارك اللاعب بايرون كاستيو، في مباراتي الذهاب والإياب في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال أمام تشيلي.

انتهت الأولى بالتعادل السلبي في والثانية بفوز الإكوادور 2.0 في لتحتل تشيلي المركز السابع في المجموعة المشتركة في التصفيات المؤهلة للمونديال.

متأخرة بفارق 7 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المونديال.

وفي حال قبول “الفيفا” شكوى الاتحاد التشيلي وإعلان فوز منتخبه باللقائين، سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.