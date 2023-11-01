بسبب التقلبات الجوية.. تأجيل رحلة الجزائر-مرسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تأجيل رحلة الجزائر _ مرسيليا المقررة سابقا بتاريخ 02 نوفمبر 2023.

وحسب بيان للمؤسسة، تمت إعادة برمجة الرحلة في تاريخ 05 نوفمبر على الساعة 16:00 مساءا على متن سفينة باجي مختار 3.

وحسب ذات البيان، تم تأجيل هذه الرحلة، بسبب سوء الأحوال الجوية المرتقبة لنهاية هذا الأسبوع.

هذا وقدمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، اعتذارتها لزبائنها الأكارم عن هذا التغيير الطارئ في برنامج رحلاتها والخارج عن نطاقها.