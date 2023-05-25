بسبب التقلبات الجوية.. توقف كلي لمحطات تحلية المياه

افادت شركة المياه والتطهير للجزائر، أن نوعية مياه البحر تعكرت عقب التقلبات الجوية المسجلة، خلال ليلة الخميس.

كما أشارت “سيال”، إلى أن الشركة القائمة على استغلال محطات تحلية مياه البحر زرالدة عين البنيان وشاطئ النخيل اضطرت لتوقيف كلّي للمحطات.

وأضافت شركة سيال، أن هذا التوقف سيتسبب في تذبذبات على عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات زرالدة “كليا”. المعالمة “حي 1200 مسكن عدل أحياء 2000 و953 مسكن، حي 19، 1200، 2000 و1021 مسكن حي 18”. واسطاوالي منطقة سيدي فرج، وعين البنيان “كليا”.

في حين، أكدت سيال أن عملية التزويد حسب البرنامج المعمول به ستستأنف بصفة تدريجية عند عودة الإنتاج على مستوى المحطات المعنية.

وزارة الداخلية.. تنصيب خلية مركزية لمتابعة مخلفات التقلبات الجوية

وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الخميس، عن تم تنصيب خلية مركزية. على مستوى الوزارة على إثر التقلبات الجوية الأخيرة. التي مست عددا من ولايات وسط وشرق الوطن.

كما تعنى الخلية المركزية، بمتابعة متواصلة لتطور الوضعية، وضمان التكفل السريع بمخلفات هذه التقلبات وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمصالح المختصة.

في حين، أشارت، الوزارة في بيان لها، إلى تسجيل حالة لطفلة مفقودة بولاية قالمة تبلغ من العمر سبع سنوات، تتواصل عمليات البحث عنها. وكذا نجاح مصالح الحماية المدنية في إجلاء 27 رعية إفريقية بذات الولاية، كانت محاصرة بالمياه نتيجة ارتفاع منسوب الأودية.

كما تم تسجيل بعض الخسائر المادية و تذبذبا في الحركة المرورية عبر عدد من الطرق والمسالك ببعض الولايات.

في حين، طمأنت وزارة الداخلية، الرأي العام، وأكدت تجند جميع المصالح المحلية ميدانيا للتحكم في الآثار المادية المسجلة. واستتباب الوضع الطبيعي تهيب بالمواطنات والمواطنين التحلي بالحيطة و اليقظة و الاقتداء بارشادات السلامة.