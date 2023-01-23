بسبب التقلبات الجوية.. طرقات مغلقة عبر 8 ولايات

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج، تسبب في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر الولايات الشمالية للوطن.

وحسب ما أفادت به في آخر تحديث لها عبر ضفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد تسببت الثلوج بولاية تيزي وزو في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

أما بولاية البويرة فتسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو). على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصحاريج. وكذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

كما تسببت الثلوج بولاية جيجل في غلق الطريق الولائي رقم “135ب” الرابط بين بلديتي بوسيف أولاد عسكر و بوراوي بلهادف. والطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي سلمى بن زيادة و تاكسنة. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 137ب الرابط بين بلديتي سلمى و بن زيادة و إيراقن السويسي. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلديتي سلمى و بن زيادة و العوانة. الطريق الرابط بين بلديتي إيراقن سويسي وسلمى بن زيادة وزيامة منصورية. الطريق الولائي رقم 41 الرابط بين بلديتي أولاد رابح و سيدي معروف. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 40 على مستوى مشتة بني داود بلدية غبالة مغلق.

وفي ولاية بجاية الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي بجاية و سطيف بالضبط على مستوى منطقة تيزي تانجيت بلدية برباشة مغلق.

الثلوج تغلق الطرقات بولايات ميلة، سكيكدة وقسنطينة

أما بولاية عين الدفلى يبقى الطريق الولائي رقم 158 على مستوى قرية سيدي نعمان بلدية عين أشياخ مغلق. وفي ولاية ميلة الطريق الوطني رقم 77 على مستوى منطقة السطاح أم الريعة بلدية تسدان حدادة مغلق. ناهيك عن الطريق الوطني رقم 77 أ على مستوى مشتة تامنتوت بلدية مينار زارزة مغلق. الطريق الولائي رقم 05 الرابط بين بلديتي فرجيوة و بلعياضي بارباس. وكذا الطريق الولائي رقم 04 الرابط بين ترعي باينان و الشيقارة مغلق . بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 135 أ الرابط بين بلديتي ترعي باينان و أولاد عسكر مغلق. والطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي شلغوم العيد و التلاغمة مغلق.

بالمقابل شهدت ولاية سكيكدة تساقط كثيف للثلوج تسبب في غلق الطريق الولائي رقم 07 الرابط بين ولبلديتي عين قشرة وبني زيد. والطريق الولائي رقم 33 الرابط بين ولايتي سكيكدة وقالمة على مستوى بلدية اولاد حبابة. بالأإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 39 الرابط بين وبلديتي بني زيد وعين قشرة على مستوى قرية الطهرة. والطريق الولائي رقم 132 الرابط بين وبلديتي بواد زهور وأخنق مايون على مستوى قرية الطهرة.

وفي ولاية قسنطينة الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين بولايتي قسنطينة و ميلة على مستوى بلدية بني حميدان مغلق. أما بولاية سطيف الطريق الوطني رقم 77 أ على مستوى مشتة المرجة بلدية جميلة مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 77 على مستوى مشتة ولبان بلدية عين السبت مغلق. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 45 على مستوى المكان المسمى لوطان بلعيد بلدية بني موحلي مغلق. وكذا الطريق الولائي رقم 117على مستوى مشتة المحيجية بلدية جميلة مغلق. والطريق الوطني رقم 04 على مستوى واد بوسلام بلدية بني موحلي مغلق.

وكشفت وحدات الدرك الوطني، أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

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