بسبب التقلبات الجوية.. هذه الطرقات لا تزال مغلقة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتراكم الكثيف للثلوج. تسبب في غلق العديد من المحاور والطرقات الوطنية والولائية.

وحسبما أفادت به قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد تسبب تراك الثلوج بولاية تيزي وزو في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

أما بولاية البويرة فقد تسببت التقلبات الجوية في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. وكذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.