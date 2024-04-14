بسبب التقلبات الجوية.. هذه الطرقات مغلقة

سجلت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، غلق بعض الطرقات عبر عدة ولايات من الوطن، بسبب التقلبات الجوية في الساعات الاخيرة.

وأكدت ذات المصالح، عبر صفحة طريقي، ان الطريق البلدي رقم 231 بولاية الوادي الرابط بين بلدية العقلة و قرية العقيلة مغلق بسبب إنهيار جزئي للطريق.

حيث تم تحويل حركة المرور باتجاه الطريق الشمالي الذي يربط المنطقتين.

وبالمنيعة، فلقد تم تسجيل غلق للطريق رقم رقم 01 الرابط بلديتي حاسي الفحل المنيعة و المنصورة بسبب إرتفاع منسوب المياه.

فيما يتواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي الفحل بعين المكان من أجل تنبيه و تحويل حركة المرور.

اما بالمغير، فلقد تم تسجيل غلق للطريق رقم 3 الرابط بين ولايتي المغير وبسكرة، بالضبط على مستوى بلدية اسطيل بسبب إرتفاع منسوب المياه أيضا.