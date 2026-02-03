بسبب التقلبات الجوية هذه الطرق مقطوعة

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها أغلب ولايات الوطن في غلق عدة طرق وطنية وولائية، حسب ما أفاد به مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة “طريقي”.

ولاية تيزي وزو

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية آيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية المدية

الطريق الوطني رقم 127الرابط بين ولايتي المدية وتيسمسيلت ،بالضبط على مستوى منطقة عين البيضاء بلدية دراق، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

ولاية البليدة

الطريق الولائي رقم 110 الرابط بين ولايتي البليدة وتيبازة بالضبط على مستوى مركز بن حمداني. بلدية بن خليل مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما أشارت المصالح نفسها، أن باقي الطرقات حركة المرور عادية فيها.

