بسبب التقلبات الجوية وتراكم الثلوج.. طرقات مغلقة عبر هذه الولايات

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر الولايات.

وأفادت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الثلوج بولاية تيزي وزو تسببت في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بمنطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. و الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 253 بمنطقة فج شلاطة بلدية ايليلتن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية البويرة، الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما تسببت الثلوج بولاية سطيف في غلق العديد من الطرقات على غرار الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف و بجاية. بقرية ثنية الطين بلدية الأوريسية. وكذا الطريق الوطني رقم 09أ بالضبط على مستوى قرية الضيافات بلدية عموشة. والطريق الولائي رقم 139 الرابط بين بلديتي عين الكبيرة و الدهامشة، بمشتتة عين قندس. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلديتي عين الكبيرة و بابور. والطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي تيزي نبشار و وادي البارد ،بالضبط على مستوى قرية مملة. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 14 الرابط بين بلديتي تيزي نبشار و عين عباسة. والطريق الولائي رقم 170 الرابط بين بلديتي عموشة و عين الكبيرة ،بالضبط على مستوى قرية صرفدة.

أما بولاية بجاية فالطريق الوطني رقم 26أ بمنطقة تاخليصت بلدية شلاطة، مغلق بسبب تراكم الثلوج. وفي ولاية برج بوعريريج، الثلوج أغلقت الطريق الولائي رقم 43 ،بالضبط على مستوى منطقة تركابت بلدية القلة.

كما أضافت ذات المصالح أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور. داعية إلى توخي الحيطة والحذر.

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