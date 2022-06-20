بسبب التهرب الضريبي.. إيتو يقبل بدفع غرامة مالية تفاديا للسجن

قرر اللاعب الكاميروني السابق، صامويل إيتو، ورئيس الإتحادية الكاميرونية لكرة القدم، دفع غرامة مالية ضخمة، لمصالح الخزينة العمومية الإسبانية.

وكشف موقع “أونز مونديال”، اليوم الإثنين، عن قبول صامويل إيتو، بدفع غرامة قدرها 1.8 مليون يورو بعد أن تمت إدانته من طرف القضاء الإسباني من التهرب الضريبي.

وكشف ذات المصدر، أن إيتو تمت إدانته بأربع عمليات احتيال يبلغ مجموعها 3.8 مليون يورو، لما كان ينشط في صفوف برشلونة.

وبهذا القرار، سيتجنب صامويل إيتو الدخول للسجن، نظير دفعه الغرامة وكون عدم إمتلاكه سوابق.