بسبب التوتر في الإمتحان ..أطقم طبية لمساعدة تلاميذ البيام في مراكز الإجراء

عاش عدد من التلاميذ حالة من التوتر خاصة في صبيحة اليوم نتيجة التخوف من الأسئلة والأفكار المسبقة عن مادة الرياضيات وصعوبتها.

وقد شهد مركز الإجراء “إسياخم” بالشراقة تدخل الطاقم الطبي لإسعاف إحدى التلميذات. التي غابت عن الوعي لحظات بسبب التوتر الذي عاشته نتيجة تخوفها من الإمتحان .

وقال رئيس المركز في تصريحات إعلامية أنه تم التكفل بالتلميذة ومساعدتها طبيا ونفسيا. كما عمل الطاقم النفسي على تهدئتها وأعادها الى قاعة الإجراء .

هذا وقد وضعت وزارة التربية الوطنية عبر كل المراكز الموزعة عبر التراب الوطني، أطقم طبية مكونة من مختصين نفسانيين. وأطباء عامون للتكفل بالتلاميذ ،ومحاولة إبعادهم عن الضغط.