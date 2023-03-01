بسبب الثلوج المتراكمة.. هذه الطرقات لا تزال مغلقة

كشفت وحدات الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، أن بعض الطرق والمحاور الولائية، مغلقة بسبب التراكم الكثيف للثلوج.

وحسبما أفادت به وحدات الدرك الوطني، فإن تراكم الثلوج أغلقت الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو .الطريق الوطني رقم 15الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن.

كما أغلقت الثلوج المتراكمة، الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول. والطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى قرية تاخليشت بلدية شلاطة.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية في عديد الولايات. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم. ويمكن أن تتعدى 50 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. إلى غاية الساعة 15:00 اليوم الأربعاء.

أما الولايات المعنية، فهي كل من الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، شمال سطيف وسكيكدة.

كما نبهت المصلحة ذاتها، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليو. وهذا في كل من عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة وبرج بوعريريج.

في حين، وضع ديوان الأرصاد الجوية، نشرية خاصة، تفيد باستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية. التي يتراوح علوها بين 800 و900 متر، بسمك يتراوح بين 10 و 20 سم ويستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء.

أما الولايات المعنية بالثلوج فهي المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، برج بوعريريج وسطيف.