بسبب الثلوج.. طرقات مغلقة وأخرى صعبة السير

كشفت وحدات الدرك الوطني، اليوم السبت، أن بعض الطرق والمحاور الولائية، مغلقة وأخرى تشهد صعوبة في السير بسبب التراكم الكثيف للثلوج.

وحسب مركز الإعلام والتنسيق المروري، فإن الطريق الولائي رقم 5 الرابط بين بلديتي ثنية الحد وسيدي بوتوشنت، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما تدخلت الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني ببرج بونعامة رفقة السلطات المحلية لفتح الطريق الوطني رقم 19. الرابط بين ولايتي تيسمسيلت والشلف.

كما يشهد كل من الطريق الوطني رقم 64أ بالضبط على مستوى بلدية أولاد ابراهيم، والولائي رقم 89. على مستوى دوار اولاد ملال ومنطقة عين الحجر بلدية البرواقية، صعوبة في السير. في حين، أغلقت الثلوج المتراكمة، الطريق الوطني رقم 60أ الرابط بين بلديتي عين بوسيف وثلاث دوائر.

ويشهد الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة ايكوكار بلدية بشلول، هو الآخر تراكما للثلوج.