بسبب الثلوج.. هذه الطرقات لا تزال مغلقة

لا تزال بعض الطرقات مغلقة بسبب التساقط الكثيف للثلوج. خاصة على الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب مصالح الدرك الوطني، وبولاية تيزي وزو، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية البويرة، فالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية أغبالو . مغلق بسبب تراكم الثلوج. و الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب الثلوج.

وفي ولاية معسكر، طريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين و المحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.