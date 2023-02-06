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بسبب الثلوج.. هذه الطرقات لا تزال مغلقة

بقلم أسماء.ع
بسبب الثلوج.. هذه الطرقات لا تزال مغلقة
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أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتراكم الكثيف للثلوج. تسبب في غلق العديد من المحاور والطرقات الوطنية والولائية.

كما أفادت المصلحة، أن الثلوج أغلقت الطريق الوطني رقم 15 الرابط  بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.  الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

في حين، لايزال أيضا  الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام ، مغلق بسبب  تراكم  الثلوج.

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