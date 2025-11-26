بسبب الثلوج.. هذه الطرقات مغلقة!

تسببت الثلوج التي تساقطت بكثافة طيلة نهار اليوم على المرتفعات الداخلية للوطن، في غلق العديد من الطرقات والمحاور.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الثلوج الكثيفة تسببت في غلق الطريق الوطني رقم 15 بالضبط بالمكان المسمى كول تيرواد بعين زبدة. بلدية أغبالو الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 بالضبط بمنطقة تيزي نكولال بلدية الصحاريج الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو.

كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 بالضبط بمنطقة تيكجدة الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو .

