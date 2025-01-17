بسبب الثلوج وارتفاع منسوب المياه.. غلق الطرقات عبر 6 ولايات

أفاد بيان قيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي من عدد الطرقات المغلقة بسبب تساقط الثلوج على الطرقات وارتفاع منسوب المياه .

وأوضحت الدرك الوطني أن 13 طريقا مقطوعا بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه عبر 6 ولايات.

الطرق مغلوفة بسبب الثلوج

فولاية البويرة الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو مغلق بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة ببلدية الأسنام و اكوكار ببلدية بشلول.

بينما في ولاية تيزي وزو الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو مغلق بالضبط على مستوى منطقة أسول ببلدية أيت بومهدي.

كما تم غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو مغلق بالضبط على مستوى فج تيروردة ببلدية إفرحونان.

بينا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية، مغلق بالضبط على مستوى فج شلاطة ببلدية إليلتن.

وعرفت ولاية سوق أهراس غلق الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين ولايتي سوق أهراس و الطارف بالضبط على مستوى مشتتي بوشهدة والسبعة ببلدية أولاد ادريس.

وغلق الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولاية سوق أهراس و الحدود التونسية بالضبط على مستوى مشتتة فج العمد ببلدية أولاد ادريس.

وتم غلق الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي سوق أهراس و قالمة بالضبط على مستوى مشتة سطحة أولاد زعبوب ببلدية سدراتة.

كماغُلق الطريق الولائي رقم 04 الرابط بين بلديتي مداوروش وتيفاش بالضبط على مستوى منطقتي فيض حدودة بلدية تيفاش ومشتة السطحة ببلدية مداوروش.

في حين ولاية تبسة الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين ولايتي تبسة و سوق أهراس الغلق بالضبط على مستوى فج قوراي ببلدية الكويف ومشتة زيات ببلدية عين الزرقة.

أما ولاية قالمة الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين بلديتي عين العربي وقالمة مغلوق.

وكذا الطريق الولائي رقم 162 بالضبط على مستوى منطقة عين الصفراء ببلدية بن جراح مغلوق.

الطرق المقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه

سجبت ولاية سكيكدة غلق الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي بن عزوز و المرسى بالضبط على مستوى منطقة واد الجدري ببلدية المرسى.

وأيضا غلق الطريق الولائي رقم 18 الرابط بين بلديتي العربي بن مهيدي وفلفلة.