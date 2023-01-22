بسبب الثلوج والجليد.. طرقات مغلقة وأخرى صعبة السير

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أنه تم تسجيل غلق بعض الطرقات والمحاور بسبب تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة. التي عرفتها الولايات الشمالية للوطن بداية من صبيحة الأحد.

وحسبما أعلنت عنه مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها على الفايسبوك “طريقي”، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان. والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن. وكذا رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

كما أغلقت الثلوج المتراكمة، الطرقات الوطنية رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو- البويرة وإفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. ورقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصحاريج. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأصنام.

وتشهد بعض طرقات ولاية جيجل، تراكم الثلوج الأمر الذي أدى إلى غلقها، على غرار الطريق الولائي رقم 135أ. الرابط بين بلدبتي بوسيف أولاد عسكر وجيجل وترعي بينان ولاية ميلة. ورقم 135ب الرابط بين بلدبتي بوسيف أولاد عسكر والشحنة. ورقم 142 الرابط بين بلديتي الشحنة ولاية “جيجل” وتسالة لمطاطي ولاية (ميلة). والطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي سلمى بن زيادة وتاكسنة. والطريق رقم 137ب الرابط بين بلديتي سلمى وبن زيادة وإيراقن السويسي. ورقم 137 الرابط بين بلديتي سلمى وبن زيادة والعوانة. وكذا الرابط بين بلديتي إيراقن سويسي وسلمى بن زيادة وزيامة منصورية. والطريق البلدي غير مرقم الرابط بين بلدبتي أولاد رابح “جيجل” وترعي بينان ولاية ميلة. أما الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة.

تشكل الجليد.. توخي الحيطة والحذر في هذه الطرقات

في حين، تعاني بعض الطرقات في العديد من الولايات، من صعوبة في السير بسبب تشكل الجليد وتساقط الثلوج. وهذا في كل من الطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي برج بوعريريج والبويرة. والطريق السيار شرق غرب الرابط بين البليدة عين الدفلى. وأيضا الطريق الوطني رقم5 أ الرابط بين بلديتي العثمانية-ميلة و عين سمارة-قسنطين.