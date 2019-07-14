بسبب الجزائريين.. “نيجيريا” تُقدم شكوى لدى “الكاف”!

قامت البعثة النيجيرية، اليوم الأحد، بتوجيه شكوى رسمية لدى الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، ضد اللجنة المُنظمة لـ”الكان”، بسبب تفضيلها لـ”الجزائريين”.

وإعتبر النيجيريون بأنهم مظلومون من طرف المصريين، والذين يمنحون حسب وجهة نظرهم أفضلية كبيرة للجزائريين على حسابهم، في الأيام الماضية.

وجاء هذا الموقف بعد التوافد الكبير والسريع لأنصار “الخضر”، وإستفادتهم من تسهيلات كبيرة من طرف الأشقاء، للتواجد في ملعب “القاهرة”.

وجاء الرد سريعا من “المصاروة” والذين أوضحوا بأنهم يقفون على نفس المسافة تجاه جميع المنتخبات المُشاركة في دورتهم، عكس الإدعاءات.