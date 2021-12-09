بسبب الجزائر.. المغاربة يتلقون صفعة جديدة !!

تلقى المغرب أمسية اليوم الأربعاء صفعة جديدة من الاتحاد الافريقي لكرة اليد سببها المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد.

حيث قرر الاتحاد الافريقي لكرة اليد تأجيل بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال، التي كان مقرر انطلاقها في جانفي المقبل بالمغرب.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، تلقيه خطابا من الاتحاد الافريقي عبر البريد الالكتروني يفيد بتأجيل البطولة لأجل غير مسمى.

يُذكر أن المنتخب الجزائري قرر الانسحاب من البطولة بسبب اجراءها بمدينة العيون المحتلة من قبل المغرب.

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