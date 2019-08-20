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بسبب الجزائر.. بن ناصر لم يكن مهتما بميلان

الرياضة
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بسبب الجزائر.. بن ناصر لم يكن مهتما بميلان
بقلم إسماعيل عشاش

كشف إسماعيل بن ناصر، خلال حفل تقديم لوسائل الإعلام الإيطالية، ظهيرة اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل كثيرة بخصوص صفقة إنتقاله لـ”الميلان”.

وصرّح الدولي الجزائري قائلا :”عندما وصلني أول عرض من الروسونيري، كنت مركزا على نهائيات كأس أمم إفريقيا، ولم أهتم كثيرا”.

وواصل :”بعد إنتهاء الدورة، تم حسم الأمور، وعندما يصلك عرض من فريق كبير مثل هذا سيكون من الصعب عليك رفضه”.

وأوضح اليساري الصاعد بان مُدربه الجديد “ماركو جيامباولو”، أصر على إلتحاقه بالشياطين قائلا :”حديثه معي يعني الشيء الكثير بالنسبة لي”.

ويُنتظر أن يُوقع أفضل لاعب في الكان على أول ظهور رسمي مع الفريق الأحمر، بداية من الأسبوع القادم وإفتتاح الكالتشيو.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=690786

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