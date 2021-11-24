بسبب الجزائر.. بولاية يصفع دولور

وجه فريد بولاية، صفعة غير مباشرة لمواطنه أندي دولور، عندما أكد على أن اللعب مع المنتخب الوطني، أمر مهم له.

وصرح في هذا الشأن في آخر ظهور له أمام الإعلام الفرنسي :”شخصيا عندما ألتحق بالخضر، أعود في أفضل أحوالي لماتز”.

وأردف :”التواجد مع المنتخب، يجعل مستواي يرتفع ونحن مقبلون على كأس إفريقيا والدور الفاصل من تصفيات المونديال، وهما منافستان مثيرتان”.

وأظهر صانع ألعاب ماتز تعلقا كبيرا بالخضر، ليسير في نهج معاكس لأندي دولور، الذي فضل نيس على محاربي الصحراء.