بسبب الجزائر.. فيغولي يصدم الأتراك

عبّر الإعلام التركي، عن إستغرابه من المُستويات الكبيرة التي قدمها الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، رفقة المنتخب الوطني، بمناسبة تصفيات المونديال.

وأوضحت جريدة “سبوركس” التركية، بأن “سوسو” ظهر بوجه لافت للأنظار رفقة محاربي الصحراء، لا علاقة له بوجهه المُخيب مع غالاتاساراي.

ووصف ذات المصدر فيغولي بـ”العاصفة”، وذلك بعد تسجيله لهدفين رفقة محاربي الصحراء أمام كل من جيبوتي وبوركينافاسو على التوالي.

وجاء تألق خريج مدرسة غرونوبل، تزامنا ووضعيته الصعبة مع “الأسود”، وعجزه عن فرض نفسه أساسيا رفقة تشكيلة فاتح تيريم.