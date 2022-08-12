بسبب الجفاف.. أوروبا ترخص استخدام مياه الصرف الصحي

نشرت المفوضية الأوروبية مبادئ توجيهية لمساعدة الدول الأعضاء. على تطبيق قواعد إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الحضرية المعالجة للري الزراعي.

وجاء هذا نظرًا لأن العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تعاني بشكل متزايد من الجفاف.

وأشارت المفوضية الأوروبية أنه يمكن أن تصبح إعادة استخدام المياه من محطات معالجة مياه الصرف. في المناطق الحضرية أداة أساسية لضمان مصدر آمن. مع تقليل الضغط على المسطحات المائية وتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على التكيف مع المناخ.

وتحدد لائحة إعادة استخدام المياه، الحد الأدنى من متطلبات جودة المياه وإدارة المخاطر والمراقبة لضمان إعادة استخدام المياه الآمنة.

كما تُستكمل المبادئ التوجيهية بالعديد من الأمثلة العملية لتسهيل تطبيق القواعد.

وقال مفوض البيئة ومصايد الأسماك والمحيطات، فيرجينيوس سينكيفيتشوس “موارد المياه العذبة شحيحة وتتعرض لضغوط متزايدة. في أوقات ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، نحتاج إلى التوقف عن إهدار المياه. واستخدام هذا المورد بشكل أكثر كفاءة للتكيف مع تغير المناخ وضمان أمن واستدامة إمداداتنا الزراعية. يمكن أن تساعدنا إرشادات اليوم في القيام بذلك بالضبط وضمان الحركة الآمنة للأغذية المزروعة. بالمياه المستصلحة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”.

ويمكن أن تحد إعادة استخدام المياه من عمليات السحب من المياه السطحية والجوفية. وتعزيز إدارة أكثر كفاءة لموارد المياه، من خلال الاستخدامات المتعددة للمياه في دورة المياه الحضرية. بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية الخضراء الأوروبية.

وينعكس هذا الاتجاه نحو استخدام المياه بكفاءة أكبر أيضًا في اقتراح اللجنة الأخير لمراجعة توجيه الانبعاثات الصناعية. والذي يدعو أيضًا إلى استخدام أكثر كفاءة للمياه في جميع العمليات الصناعية. بما في ذلك من خلال إعادة استخدام المياه.