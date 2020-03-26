بسبب الحجر الصحي.. ارتفاع استخدام غوغل ونتفليكس في الجزائر بنسبة 30%

أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، محمد انور بن عبد الواحد، الارتفاع الكبير لاستعمال عرض النطاق الترددي في الجزائر بسبب الحجر الصحي.

وأوضح في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن استعمال قدرة عرض النطاق الترددي المخصصة لغوغل قد ارتفعت بـ 30%، ونفس الشيء بالنسبة لنتفليكس، أما فيسبوك فزادت ب، 23%.

وأشار الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن قدرة عرض النطاق الترددي في الجزائر ارتفعت كثيرا من 4 ساعات -بدءا من التاسعة مساء- إلى 10 ساعات ابتداء من الرابعة مساء بسبب الحجر الصحي .

وكشف بن عبد الواحد أن الجزائر تستقبل فيسيبوك من فرنسا وإيطاليا.

إلا أنه بعد الحجر المفروض حاليا في إيطاليا، لم يعد هناك اتصال بين الجزائر وإيطاليا، وعليه فالاتصال حاليا يتم فقط عبر مرسيليا.

وفيما يخص يوتيوب، أوضح الرئيس المدير العام أن المؤسسة، تمتلك خوادم ذات ذاكرة مؤقتة لغوغل تسمح بتقليل اللجوء إلى عرض النطاق الترددي العالمي.