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أخبار الجزائر

بسبب الحرائق.. غلق الطريق الرابط بين بلديتي سيدي بوبكر و اولاد خالد في سعيدة

بقلم أمينة داودي
بسبب الحرائق.. غلق الطريق الرابط بين بلديتي سيدي بوبكر و اولاد خالد في سعيدة
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كشفت وحدات الدرك الوطني عن غلق مؤقت للطريق الاجتنابي المحاذي للطريق الولائي رقم 01. الرابط بين بلديتي سيدي بوبكر و اْولاد خالد بولاية سعيدة بسبب إندلاع حريق.

وأشارت ذات المصالح عبر تنبيه لها على صفحتها الرسمية، أن الوحدات العاملة بالميدان في المكان من أجل تنبيه مستعملي الطريق. داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع التوجيهات المعطاة من طرف أفراد الدرك الوطني.

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