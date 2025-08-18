بسبب الحرارة الشديدة.. وزارة الصحة تصدر بياناً

ذكّرت وزارة الصحة، بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة، نظرا لتوقعات الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة الذي تشهده بلادنا هذه الأيام.

وأشارت الوزارة، عبر بيان لها، أن الأطفال والمسنّين وذوي الأمراض المزمنة، هم الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ.

وتتمثل الاحتياطات الواجب اتخاذها في ظل الحرارة الشديدة، فيما يلي:

غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس.

الإبقاء على النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل، وتجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.

إذا كان الخروج ضروريا، فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.

وفي حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة وواسعة والمكوث تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس.

تناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر، أو مادة الكافيين.

تفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)، أثناء موجة حر شديدة.

الإنتباه إلى الأعراض التالية، آلام في الرأس، والرغبة في التقيؤ، والعطش الشديد، والارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف، وتشوّش ذهني.

حيث قد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بضربة حرّ، لذلك يجب التصرف بسرعة، والاتصال بالاسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية).

وفي انتظار وصول الإسعاف، يجب نقل الشخص الذي تظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد. وشرب الماء، ورشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) وتهويته.

وأكدت وزارة الصحة، أن كافة الإمكانيات متوفرة على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية للتكفل بأية حالة مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية.