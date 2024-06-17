بسبب الحرارة.. 2764 إصابة بالإجهاد الحراري وسط الحجاج

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تسجيل “2764 حالة إصابة بالإجهاد الحراري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة والتعرض للشمس، وعدم الالتزام بالإرشادات”.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، أن الوقاية هي الأهم، والتزام الحجاج بعدم الخروج وقت الذروة إلا عند الضرورة. أو استخدام المظلة، كان سيقلل حالات الإصابة بالإجهاد الحراري.

وأضافت “إرشاداتنا الصحية للأيام القادمة واضحة وسهلة وهي: حمل المظلة، شرب الماء بانتظام، عدم التعرض للشمس”.

وأعلن الأردن الأحد وفاة 14 حاجا أردنيا وفقدان 17 آخرين “جراء موجة الحر الشديدة”.

من جانبها، أعلنت إيران وفاة 5 حجاج لكنها لم تحدد السبب. بينما قالت السنغال إن 3 من مواطنيها قضوا خلال الحجّ.

وكما في العام 2023، أدى أكثر من 1.8 مليون حاج المناسك هذا العام. بينهم 1.6 مليون من خارج المملكة، بحسب السلطات السعودية.