بسبب الحرب على أوكرانيا.. الفيفا وإنجلترا يفرضان قطيعة مع روسيا !

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأحد عقوبات قاسية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

حيث قرر عدم تنظيم أي مباريات دولية في روسيا.

ولن يُسمح للمنتخب الروسي برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته.

كما أكدت الفيفا أن المنتخب الروسي لن يشارك تحت اسم روسيا بل سيكون تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم .

وستقام مبارياته في المستقبل المنظور “على ملاعب محايدة” وبدون جماهير.

كما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن منتخب بلاده لن يلعب أي مباراة ضد روسيا في المستقبل القريب على كل المستويات.