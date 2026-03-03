بسبب الحرب على إيران.. ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30 بالمائة

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه يراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط. مشيراً إلى اضطرابات في التجارة والنشاط الاقتصادي، وارتفاع حاد في أسعار الطاقة. وزيادة في تقلبات الأسواق المالية.

فقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30 % الثلاثاء على خلفية الحرب على إيران. في حين ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 4% في تعاملات اليوم في آسيا.

وقد ارتفعت أسعار عقد “تي تي إف” الهولندي للغاز الطبيعي الذي يعد المعيار الأوروبي، بأكثر من 33% بعد أن سجل ارتفاعاً هائلاً بنسبة تقارب 40% يوم الاثنين، عقب توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال اثر هجمات إيرانية على منشآت للطاقة لديها.

وفي حوالى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4,41% ليصل إلى 81,17 دولارا للبرميل الواحد، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3,99% ليصل إلى 74,07 دولارا للبرميل.

وشهدت البورصات الأوروبية تراجعاً أكبر مع بدء التداول. وانخفض مؤشر “داكس” في فرانكفورت بنسبة 2% بينما تراجع مؤشر “كاك 40” في باريس بنسبة 1,8%. كما خسر مؤشر “فايننشال تايمز 100” 1,4% من قيمته.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن من السابق لأوانه تقييم الأثر الاقتصادي على المنطقة أو على مستوى العالم، الذي يتوقف على مدى اتساع نطاق الصراع ومدته.

