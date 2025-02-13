بسبب الخليفي.. قطر تُهدد فرنسا

وجه القضاء الفرنسي، منذ أيام قليلة، إتهامات إساءة استخدام السلطة، لرئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي.

وذلك على خلفية تبديل الصندوق الاستثماري القطري تصويته في مجلس إدارة مجموعة “لاغاردير” عام 2018.

وحسب ما كشفه موقع “Rmc Sport” الفرنسية، فإن هذه الخرجة من القضاء الفرنسي، أثارت ردود فعل قوية بقطر. وأثارت غضب قادة الإمارة القطرية، اللذين هددوا بتهديد سحب استثماراتهم من فرنسا. بما في ذلك قنوات “بي إن سبورتس” ونادي باريس سان جيرمان.

و أوضح المصدر، أن هذا التهديد يشمل كذلك انسحابهم من نادي باريس سان جيرمان. و غاضبون بشدة من توجيه الاتهام إلى ناصر الخليفي في قضية “لاجاردير”.

ونقلت قناة “Rmc Sport” الفرنسية، من مصادرها المقربة في الحكومة القطرية، أن القطريون سئموا من كل هذه التجاوزات. ملاحقات قضائية زائفة، ابتزاز، انتقادات يومية، وتحميلهم مسؤولية عدم كفاءة الآخرين، كل المشاكل في فرنسا يتم إلقاؤها على عاتقهم. كلما حاولوا المساعدة، يُقال إنه مجرد “قوة ناعمة”. هذا استغلال بحت، والجميع قد ضاق ذرعًا بذلك.