بسبب الخمر.. قانون خاص للاعبي بوتسوانا تأهبا لمواجهة الخضر!

يدرس عادل عمروش مع إتحادية بوتسوانا لكرة القدم، وضع قانون داخلي خاص للاعبيه، وهذا أياما قليلة قبل موعد مُلاقاتهم للخضر.

وكشفت جريدة “ذا ساوثرن تايمز” المحلية، بأن التقني الجزائري قام بهذه الخطوة، بعدما تفاجأ ببعض من عناصره وهم يحتسون الخمر.

وأوضح ذات المصدر، بأن العناصر المعنية بالأمر، كانت تتعاطى الكحول خلال المُباراة الأخيرة، والتي خسروها أمام مالاوي، شهر سبتمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة، بأن بعض اللاعبين الذين تواجدوا في المُباراة السالف ذكرها، إحتسوا الخمر، مُتسبين في هزيمة خسارة بلدهم.

ويتخوف عمروش من تكرار نفس السيناريو أمام الخضر، في الـ18 من نوفمبر الجاري، مما يُفسر سعيه لفرض الإنضباط داخل تشكيلته.