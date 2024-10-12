بسبب الذكاء الاصطناعي.. تيك توك تسرّح مئات الموظفين

أعلنت شركة بايت دانس، مالكة تطبيق تيك توك، عن تسريح أكثر من 700 موظف في ماليزيا، بسبب اعتمادها على الذكاء الاصطناعي.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة اللجوء إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بدلًا من البشر. على غير المعتاد في عمليات التسريح التي تحدث بسبب الخسائر المالية.

وحسب وكالة رويترز، فقد كان معظم الموظفين الذين فقدوا وظائفهم يعملون في قسم التحقق من المحتوى. ومراقبته لضمان الامتثال لإرشادات منصة تيك توك وسياساتها.

وتقول بايت دانس إنها تمكنت من تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على إزالة نحو 80% من المحتوى. الذي ينتهك إرشادات المنصة بنحو تلقائي، مما يهدف إلى جعل عملية المراقبة أكثر سرعة وكفاءة.

ولا تقتصر عمليات التسريح على ماليزيا فقط، إذ أكّدت بايت دانس أن هناك خططًا لتقليص الوظائف في دول أخرى. في إطار توظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحتوى على نطاق عالمي.

وصرّح متحدث باسم تيك توك لوكالة رويترز بأن الشركة تخطط لإنفاق ملياري دولار هذا العام على مبادرات الثقة والسلامة حول العالم، لتعزيز مستوى الأمان في المنصة.