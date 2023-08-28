بسبب الرياح.. قطار العاصمة وتقرت يتوقف ببسكرة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن آخر محطة في رحلة “الجزائر العاصمة – تقرت” لليوم الإثنين، ستكون محطة بسكرة.

وحسب بيان للمؤسسة، يأتي هذا الإجراء بشكل إستثنائي، بسبب التقلبات الجوية الأخيرة والرياح القوية التي عصفت بالجنوب الشرقي للبلاد.

مما أدى إلى تراكم الرمال على خط السكة الحديدية في منطقة تامرنة ما بين النقطتين الكيلومتريتين (PK180+000) و (PK193+000).

هذا وتتقدم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الظرف الاستثنائي الخارج عن إرادتها.

وتؤكد بأن فرقها المختصة مجندة لرفع الرمال وتحرير السكة، من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.